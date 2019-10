Real Madrid: Un souci personnel pour Bale

Absent de l’entraînement du Real Madrid lundi, Gareth Bale est rentré en Grande-Bretagne afin de régler un problème personnel, comme l’a expliqué Zinédine Zidane mardi en conférence de presse.

"Il a eu l’autorisation du club pour partir, c’est tout. Il n’a jamais parlé d’un départ et quand il peut jouer, il le fait et il a joué beaucoup de matches", a expliqué l’entraîneur des Merengues, avant de préciser: "Il a parlé avec le club directement car c’est un sujet personnel. Je ne peux pas vous dire ce qu’il se passe car c’est un problème personnel et c’est tout".

L’ailier gallois ainsi que James Rodriguez ne sont pas opérationnels pour la venue de Leganés, mercredi soir, dans le cadre de la 11e journée de Liga.