Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour. Récompensé du prix Yachine lundi dernier lors de la cérémonie du Ballon d'Or, ledirigé par Carlo Ancelotti.L'international belge a soigné ses problèmes de dos (sciatique) et postule pour la réception du FC Séville, samedi pour le compte de la onzième journée du Championnat d'Espagne.Courtois était absent depuis le 18 septembre, et une rencontre disputée face à l'Atlético de Madrid. Son collègue Andriy Lunin a assuré l'intérim avec efficacité : 6 matches, 4 victoire et deux nuls.Annoncé blessé par un média espagnol, le Ballon d'Or Karim Benzema sera lui aussi de la partie face aux Andalous.