Le jeune attaquant a excellé depuis qu'il a rejoint l'équipe première du club en 2019 et Los Blancos se sont sentis obligés d'améliorer et de prolonger son contrat qui devait expirer en 2025. Rodrygo a joué un rôle important dans le dernier triomphe du Real Madrid en Ligue des Champions, marquant des buts importants contre Chelsea en quart de finale avant de réaliser un doublé crucial contre Manchester City en fin de demi-finale. La seule chose qui manque est la signature pour finaliser la prolongation convenue entre le Real Madrid et Rodrygo. L'idée est que cela se fasse la semaine prochaine, selon Marca.

Une clause à un milliard d'euros

La clause libératoire de l'attaquant sera d'un milliard d'euros, comme c'est devenu la norme au Real Madrid pour les joueurs clés, un chiffre symbolique de " non intervention ", soit le chiffre fixé par les dirigeants pour protéger leurs stars. Depuis quelque temps, plusieurs prétendants réclamaient le Brésilien, avec une insistance particulière de la part de clubs de Premier League, mais la priorité du Real Madrid et du joueur a toujours été de rester ensemble. La direction sportive a d'ailleurs récompensé la fidélité et le développement de Rodrygo par une augmentation de salaire significative.