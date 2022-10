Real Madrid : Ultime rebondissement dans le dossier Asensio

L'attaquant espagnol semblait déterminé à partir cet été et les Blancos ne voulant pas lui offrir un contrat qui se rapproche de ses exigences, il y avait peu de place pour le mouvement entre ce moment et janvier, quand il serait libre de discuter avec n'importe qui.

Asensio prolongé ?

Cependant, Asensio a redoublé d'efforts ces derniers mois et est désormais déterminé à tirer le meilleur parti de chaque occasion qui se présente à lui. Un facteur important dans cette affaire est Carlo Ancelotti, qui est l'un des plus grands défenseurs d'Asensio et qui souhaite qu'Asensio reste au club.

Selon Marca, les deux parties sont en train de se mettre d'accord sur l'idée de s'asseoir à nouveau à la table des négociations après la participation de l'international ibérique à la Coupe du monde avec l'Espagne. Asensio va privilégier l'offre du Real Madrid par rapport aux autres, tandis que le Real a été impressionné par sa volonté de se battre pour sa place mais d'accepter son rôle sur le banc.