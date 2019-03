Real Madrid: Solari compte toujours sur Bale

Une nouvelle fois remplaçant au coup d’envoi, mercredi lors de la défaite du Real Madrid face au FC Barcelone en demi-finale retour de la Coupe du Roi (0-3, aller 1-1), Gareth Bale, qu’on annonce sur le départ en fin de saison, est "toujours important" selon son entraîneur.

"Tout le monde sait ce que Bale peut faire et tout ce qu’il a apporté au club, a commenté Santiago Solari à la veille d’un nouveau Clasico, samedi soir (20h45). Il a participé à tous les matches depuis son retour de blessure et il marque des buts. Ce qu’il avait aussi fait à la Coupe du monde des clubs et en finale de la Ligue des champions."