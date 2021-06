Real Madrid : Six ans après, Ancelotti est de retour

Carlo Ancelotti et le Real Madrid, l’histoire n’est finalement pas terminée. Six ans après son départ du Stade Santiago-Bernabeu, « Carletto » a été choisi pour incarner le nouveau chapitre dans l’histoire du club merengue après le départ de Zinédine Zidane, qui intervient après une saison vierge de trophées. En effet, le Real Madrid a chuté aux portes de la finale de la Ligue des Champions puis échoué à deux points de l’Atlético de Madrid dans la course au titre de champion d’Espagne. Mais le retour de Carlo Ancelotti, c’est aussi le retour de l’entraîneur de la « Décima », la dixième Ligue de Champions du Real Madrid, remportée un soir de mai 2014 face aux Colchoneros sur la pelouse de l’Estadio da Luz, à Lisbonne. Un retour qui intervient après avoir vu l’ancien milieu de terrain sillonner l’Europe, prenant en main sans trop de succès le Bayern Munich pendant un peu plus d’une saison avant de rebondir à Naples puis de découvrir l’exigence de la Premier League pendant deux saisons sur le banc d’Everton.

Ancelotti compte contacter Zidane

Six ans après un limogeage en bonne et due forme par Florentino Pérez, c’est ce dernier qui est allé le convaincre de revenir. Comme un clin d’œil de l’histoire, Carlo Ancelotti va succéder sur le banc du Real Madrid à Zinédine Zidane, celui qui avait pris sa place à l’issue de la saison 2014-2015, avec beaucoup de succès. Un retour en grâce que le natif de Reggiolo a rapidement présenté sur les réseaux sociaux comme « un nouveau défi » au sein d’un club « qui a toujours été dans (son) cœur », lui qui vient succéder à un entraîneur qui « a fait un travail fantastique jusqu’au dernier jour ». Philosophe face à la presse ce mercredi, Carlo Ancelotti a confié que des changements tels celui-ci font partie du football moderne. « Il a connu le succès, mais c'est le football, un entraîneur arrive, un autre s'en va », a confié le technicien italien. Une transition que « Carletto » souhaite apaisée, assurant qu’il souhaite s’entretenir avec celui qui a été son adjoint et qui a appris certaines ficelles du métier d’entraîneur à ses côtés. « Je n'ai pas encore parlé avec lui mais je vais le faire, assure l’ancien entraîneur d’Everton. Ces derniers temps nous n'avions pas une relation régulière, nous nous sommes envoyé des messages, mais c'est un ami. »

Une opération reconstruction avec Ancelotti ?

Mais, avec le retour de Carlo Ancelotti, le Real Madrid prépare certainement les grandes manœuvres. Alors que l’effectif du club merengue n’a quasiment pas évolué au cours des deux dernières saisons et qu’une certaine lassitude a pu se faire jour ces derniers mois, l’entraîneur italien va avoir l’occasion d’apposer sa patte sur son équipe. Cela passera sans doute par des départs avec des joueurs tels Marcelo ou encore Gareth Bale qui n’ont plus la cote à Madrid, mais également le devenir incertain du capitaine Sergio Ramos, auquel on prête toujours plus l’intention de ne pas prolonger alors que son contrat arrive à échéance dans quelques semaines. Néanmoins, l’ambition de reconstruction pourrait se retrouver limitée en raison de la conjoncture économique, les moyens d’un recrutement XXL, avec les noms d’Erling Haaland ou encore de Kylian Mbappé qui reviennent incessamment, n’étant pas forcément disponibles. Le Real Madrid pourrait vouloir ouvrir une nouvelle ère cet été avec l’arrivée de Carlo Ancelotti… mais c’est peut-être une simple continuité qui pourrait finalement se mettre en place.