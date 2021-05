Real Madrid : Sergio Ramos, un départ inéluctable ?

Et si Sergio Ramos avait disputé son dernier match avec le Real Madrid la semaine à dernière à Stamford Bridge, où il n’avait pas réussi à empêcher la défaite des siens contre Chelsea (2-0), et l’élimination dans le dernier carré de la Ligue des champions ? De retour après un mois d’absence, il a de nouveau été victime d’une blessure musculaire.



Forfait pour la réception de Séville dimanche dernier (2-2), il ne jouera pas non plus à Grenade mercredi soir (22h), où le club merengue a l’occasion de dépasser le Barça et de revenir à deux points de l’Atlético à deux journées de la fin. Et alors que les hommes de Zinedine Zidane iront à Bilbao et recevront Villarreal pour clôturer la saison, on ne sait pas encore si Ramos sera rétabli, et pourra à nouveau porter le maillot blanc.





Car tout laisse à penser que le capitaine madrilène, en fin de contrat au 30 juin, ne prolongera pas. Véritable icône du Real, avec lequel il a tout gagné et disputé 671 matchs (4e total de l’histoire du club), il n’a pas réussi à s’entendre avec ses dirigeants, malgré plusieurs réunions. Et la dernière n’aurait guère été concluante, d’après Marca.

15 matchs de Liga cette saison



Âgé de 35 ans, celui qui n’a disputé que 15 matchs de Liga cette saison (et cinq en Ligue des Champions) en raison de nombreuses blessures souhaiterait une prolongation de deux ans, alors que le Real, fidèle à sa politique avec les joueurs trentenaires, lui propose une seule année, et une diminution de 10% de son salaire, actuellement de 12 millions d’euros par an. Ce que Ramos refuse.



Un départ semble donc inéluctable, et c’est le PSG qui ferait aujourd'hui office de favori pour l’accueillir l’été prochain. Et ce sentiment s’est encore renforcé le week-end dernier, lorsqu’il a félicité sur Instagram Neymar pour sa prolongation, jusqu’en 2025. De par son expérience et son leadership, il constituerait en tout cas, s’il est épargné par les blessures, un renfort de choix pour le club parisien, qui n’aurait en outre pas à débourser d’indemnité de transfert.