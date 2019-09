Real Madrid: Sergio Ramos sort en défense de Bale

Gareth Bale a vécu un été très compliqué avec un Zinedine Zidane qui ne voulait ouvertement plus de lui et le Real Madrid qui a tout fait pour le vendre. En vain. Le Gallois a tout de même profité des blessures pour jouer et marquer en ce début de saison (un doublé contre Villarreal pour un match nul 2-2). Toujours est-il que Sergio Ramos n'a pas hésité à défendre son coéquipier. "Bale est un grand joueur, il a été décisif pour le club ces dernières années. Dans la presse, on lit beaucoup de choses, certaines sont vraies et d'autres non. Il fait partie de notre monde et on doit être au-dessus de ça. Il devrait être respecté, on est libre de faire ce que l'on veut pendant notre temps libre", a-t-il expliqué dans une interview accordée au Daily Mail.