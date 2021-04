En fin de contrat au Real Madrid dans quelques semaines, Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid. Selon les informations de la chaîne espagnole Cadena Ser, le capitaine du Real Madrid aurait choisi de ne pas prolonger l’aventure avec le club de la capitale après 16 saisons passées sous le maillot des Merengues.



En effet, le défenseur central de 35 ans aurait reçu une meilleure offre de la part d'un autre club, sans pour autant préciser s'il s'agissait d'un club européen ou étranger. Florentino Perez et la direction madrilène aurait d'ailleurs trouvé de quoi remplacer Sergio Ramos.



🚨⚽️ Informa @JGALLEGOonfire en @h25deportes



💥 En el Real Madrid piensan que Sergio Ramos tiene decidido que se marcha porque tiene otra opción mejor



✍️ Nacho, al que le queda un año de contrato, podría renovar por una temporada más



🇧🇷 Militao no saldrá al mercado y se queda pic.twitter.com/Y4ifmWaJlu — El Larguero (@ellarguero) April 15, 2021

Le Real compte maintenant sur Nacho et Militao

Toujours selon les informations de la chaîne locale, l'objectif de la Casa Blanca serait de prolonger pour une saison supplémentaire le contrat de Nacho, qui prend fin en 2022. De plus, Éder Militão ne serait pas placé sur le marché cet été et le Real Madrid compterait maintenant sur lui en raison de ses récentes performances en Ligue des Champions et contre le FC Barcelone.