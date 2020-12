Real Madrid : Sergio Ramos, le retour du roi

Le Real va enfin pouvoir récupérer son capitaine, qui lui a tant manqué ces dernières semaines. En effet, d'après une indiscrétion de Marca, Sergio Ramos s'est entraîné de manière intense lors de la séance de dimanche du Real Madrid après la victoire du club merengue à Séville, samedi. Le capitaine madrilène a pour objectif de revenir en Ligue des champions contre le Borussia Monchengladbach. La rencontre qui déterminera l'avenir européen des merengue et qui était la priorité du programme de récupération suivi par l'Andalou depuis sa blessure. En revanche, le latéral Dani Carvajal, reste incertain à seulement trois jours du match.

L'arrière droit n'a toujours pas été en mesure de suivre le rythme de ses coéquipiers et a fait son propre travail de récupération. Fede Valverde, comme Carvajal, a travaillé loin du groupe et il n'a aucune chance de revenir à l'action cette semaine. Mariano Diaz et Eden Hazard ont travaillé dans les installations du club. Les titulaires à Séville ont été soumis à une course légère, tandis que les remplaçants ont travaillé avec plus d'intensité. Zinedine Zidane surveille de près la situation, avant un match déterminant pour son avenir en tant que coach du Real.