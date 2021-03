Real Madrid : Sergio Ramos, le couperet va tomber

Qu'il prolonge au Real ou non, Sergio Ramos restera un cadre de l'équipe d'Espagne. A moins d'un gadin total à l'Euro 2021 et/ou au Mondial 2022, le capitaine veut jouer jusqu'au Mondial 2026. Et Luis Enrique, s'il a opéré un sacré coup de jeune en sélection, a conservé le patron défensif comme phare. Mais évidemment, la situation en club de Sergio Ramos peut influer... Les performances et le temps de jeu de celui qui aura 35 ans dans quatre jours pourraient être impactés, au Real comme ailleurs. Mais alors où, justement ?

📺 #CDD

⚽️ Retour sur le feuilleton autour de la prolongation de Sergio Ramos au Real Madrid ! pic.twitter.com/7ldZU4FZsb

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 22, 2020





Zinedine Zidane n'en peut plus de ne pas savoir, et de devoir répondre constamment la même chose semaine après semaine. Et le joueur, il y a quinze jours encore, ne semblait toujours pas pressé de faire avancer le schmilblick : "J'aimerais pouvoir dire quelque chose, mais il n'y a rien de nouveau. Je ne peux donc faire aucun commentaire. Je voudrais continuer, et je serai le premier à communiquer lorsqu'il y aura du nouveau." Bref, les deux camps se renvoient toujours autant la balle. D'un côté le joueur, de l'autre le club, et les deux parties semblent rester sur leurs positions... Selon Marca, la semaine dernière devait être décisive, mais rien n'a donc encore bougé.



Le contrat de Sergio Ramos avec les Merengue prend fin dans exactement 97 jours. Le président Florentino Pérez et son capitaine s'entendent toujours très cordialement, cependant aucun ne veut céder un pouce sur ses intérêts. L'arrivée éventuelle de David Alaba, l'Autrichien du Bayern, pour succéder au défenseur espagnol reste en stand-by, puisque tous les dossiers sont liés à la décision de Sergio Ramos. l'offre de prolongation expirerait fin mars. On vous laisse compter les jours restants, d'autant que l'homme aux 177 sélections ne retournera donc au Real que le... jeudi 1er avril. Le cas échéant, le PSG, le Barça et Manchester United restent les principaux postulants pour la figure du Real. Mais pas les seuls, tant l'Europe entière demeure à ses pieds.

100 - Sergio Ramos a marqué son 100eme but avec le Real Madrid toutes compétitions confondues, 55 d’entre eux ayant été marqués de la tête. Centenaire. pic.twitter.com/mospO9XEZT

— OptaJean (@OptaJean) November 3, 2020