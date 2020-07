Real Madrid : Sergio Ramos espère célébrer le titre dès jeudi

Le Real a faim pour la Liga

Après son succès obtenu face à Grenade, hier soir en Liga grâce à des réalisations de Ferland Mendy et Karim Benzema (2-1),. Ainsi, face à Villarreal jeudi soir (21 heures), l'équipe dirigée par Zinédine Zidane sait ce qu'elle devra faire : gagner, comme elle parvient à le faire depuis le retour de la Liga après l’interruption due à la pandémie de coronavirus, avec 9 victoires en 9 matches. Sergio Ramos, le capitaine du Real, s'est confié au micro de Movistar, se montrant conscient des performances de l'équipe.. On n’a rien gagné encore, bien qu’on voit que l’équipe a très envie de gagner cette Liga. Ça ne dépend que de nous et il y a encore des points en jeu que nous voulons prendre. Depuis la reprise, l’objectif est de gagner tous les matchs et c’est ce qu’on va essayer de faire. Nous avons un grand mérite", a commenté le défenseur central. Avec 22 buts encaissés en Liga, le Real possède la meilleure défense du championnat, loin devant le Barça, qui a lui encaissé 36 buts en 36 matches.