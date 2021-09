Alors que l'AC Milan s'apprête à recevoir l'Atletico Madrid en Ligue des Champions ce mardi, la légende des Rossoneri Clarence Seedorf a donné son avis sur la rencontre. Le Milan, sept fois vainqueur de la Coupe d'Europe, retrouve la plus belle compétition du continent après une longue absence, et Seedorf estime que la rencontre avec l'Atletico est une étape importante pour le club qui cherche à se réinstaller parmi l'élite européenne.

"Ancelotti est flexible"

"Cela fait quatre ans que l'AC Milan a manqué la Ligue des Champions", a déclaré Seedorf à Radio MARCA. Des matchs comme aujourd'hui [contre l'Atlético] sont importants après ce qu'a subi un club en reconstruction. Brahim [Diaz] ? Le défi est de maintenir ce niveau de performance toute l'année et dans des matchs comme aujourd'hui." Ayant également joué au Real Madrid, le Néerlandais a aussi tenu à souligner certaines des améliorations qu'il a constatées depuis que Carlo Ancelotti a pris les commandes. "Ancelotti a fait preuve de flexibilité et de grandes tactiques, a-t-il déclaré. Je vois que les choses s'améliorent au milieu de terrain".