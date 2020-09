Real Madrid : Sans Asensio ni Hazard contre le Bétis

Une semaine après son nul obtenu sur la pelouse de la Real Sociedad (0-0), le Real Madrid repart en chasse et devra se montrer plus incisif et adroit s'il veut empocher la première victoire de sa saison. Les Merengue ayant été dispensés du match inaugural contre Getafe (au vu de son parcours en Ligue des Champions), ils joueront seulement leur deuxième match en déplacement sur le terrain du Bétis à Séville (ce samedi, 21 h). Pour affronter l'équipe de Nabil Fekir (buteur dimanche dernier), qui a gagné ses deux premiers matchs, Zinédine Zidane doit faire face à deux absences majeures. Le Belge Eden Hazard, qui n'a joué que 22 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, revient d'une blessure à une cheville et n'a pas été inclus dans le groupe du Real. Son entraîneur entend ne prendre aucun risque avec son attaquant pour qu'il puisse revenir dans les meilleures dispositions possibles et réaliser enfin une saison pleine.Le constat est sensiblement le même concernant Marco Asensio, qui sort d'une rupture des ligaments croisés qui lui a fait rater toute la saison. L'Espagnol a souffert ces derniers jours d'un gonflement à un genou qui l'empêchait de jouer, mais son état n'inquiétait pas forcément Zinédine Zidane qui n'a pas voulu précipiter son retour. En conférence de presse d'avant-match, le technicien madrilène a insisté sur le fait de "faire un bon match face à une très belle équipe du Bétis. L'équipe veut sans cesse s'améliorer. "Courtois, Lunin, Altube - Carvajal, S. Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, F. Mendy - Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Odegaard, Isco - Benzema, Mayoral, L. Vasquez, Jovic, Vinicius, Rodrygo.