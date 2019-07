Real Madrid: Rodrygo et Kubo bloqués par manque de place d'extra-communautaire

Auteur d'un mercato prolifique, avec notamment les arrivées de Luka Jovic, Eden Hazard, Ferland Mendy et Eder Militao, le Real Madrid doit désormais commencer à dégraisser. Déjà pour équilibrer une balance des transferts, en excédant de plus de 300 millions d'euros, mais également pour un problème de joueur extra-communautaire. En effet, avec Eder Militao, Vincius Junior et le milieu uruguayen Fede Valverde, le club madrilène a déjà utilisé ses 3 places d'extra-communautaires. Des places que ne peuvent pas occuper Rodrygo (acheté 45 millions d'euros) et Takefusa Kubo, ce qui priverait les deux joueurs de Liga la saison prochaine.

La maison blanche a entamé des démarches afin que Fede Valverde soit naturalisé espagnol, afin de laisser la place à Rodrygo. Du côté du milieu de terrain japonais de 18 ans, il serait placé dans un premier temps avec le Castilla, avant de pouvoir être appelé par Zinédine Zidane.