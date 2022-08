La plupart des discussions sur le Real Madrid cet été portent sur sa capacité à gérer la pression et même des joueurs comme Rodrygo, malgré son manque d'expérience, ont bien fonctionné là où d'autres auraient pu s'effondrer. Dans une interview accordée à l'UEFA et publiée sur le site officiel du Real Madrid, le Brésilien a expliqué son point de vue. "Jouer sous pression est plus amusant. Ce n'est pas amusant de jouer sans enjeu, surtout quand on parle de sport de compétition. Avoir cette pression est une bonne chose."

Rodrygo s'est bien adapté

Ces mots illustrent l'incroyable atmosphère que le Real Madrid a créée en Ligue des Champions et qui lui permet de réaliser des miracles comme ceux de la saison dernière. Rodrygo a toutefois reconnu à quel point la vie est devenue rapide. "Je dois parfois me dire : "Mon Dieu, j'ai gagné la Ligue des Champions !" J'ai encore du mal à croire que je l'ai gagnée. Cela a toujours été l'un de mes plus grands rêves : jouer pour le Real Madrid et gagner la Ligue des Champions. J'ai réussi à le faire à l'âge de 21 ans. C'est difficile de digérer le fait que j'ai réussi à le faire. Je n'ai pas seulement remporté la Ligue des Champions, j'ai aussi gagné deux fois la Liga et deux fois la Supercoupe d'Espagne. Je ne pense pas que cela aurait pu être mieux."