Mercredi soir, le Real Madrid a sérieusement hypothéqué ses chances de qualification en quarts de finale de Ligue des champions. Le club madrilène s'est incliné à Bernabeu face à Manchester City (1-2). Une élimination au stade des huitièmes de finale pour la seconde année consécutive serait problématique dans la capitale espagnole. Mais pour autant, la Maison Blanche doit absolument continuer avec Zinédine Zidane. C'est ce qu'a indiqué le capitaine Sergio Ramos.

Ramos loue le management de Zidane

« C'est un grand entraîneur, les chiffres et tous les titres que nous avons obtenus avec lui peuvent en attester, a déclaré le défenseur central dans des propos retranscrits sur le site officiel du club. En tant que joueur, il a passé de nombreuses années au Real et gère très bien les codes du club. Tout le monde ne sait pas comment gérer un tel club. Du moins, pas avec le naturel avec lequel il le fait. Il parvient à garder les joueurs motivés et c'est l'une de ses grandes vertus. Il connaît très bien les performances qu'il peut obtenir de chacun de nous et pour moi, c'est le coach idéal pour une équipe comme le Real Madrid. J'espère que nous pourrons vivre une autre ère de grands titres avec lui ».