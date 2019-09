Real Madrid: Ramos, seul changement après Paris

Surclassé à Paris (3-0), mercredi soir en Ligue des champions, le Real Madrid retrouve la Liga dimanche soir et Zinedine Zidane a décidé de n'effectuer qu'un seul changement pour le déplacement sur le terrain du Séville FC (21 heures, 5e j).

Suspendu contre le PSG, Ramos retrouve sa place avec Varane en défense centrale et c'est Militao qui retrouve le banc. Le trio d'attaque demeure composé de Bale, Hazard et Benzema alors que dans l'entrejeu Kroos, Casemiro et James sont encore là, en l'absence de Modric, blessé.

Du côté des Andalous, les anciens de Ligue 1 Ocampos et Diego Carlos sont titulaires en attaque et en défense alors que le Français Koundé démarre sur le banc.