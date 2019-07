Real Madrid-Ramos: "On peut perdre mais pas comme ça"

Sergio Ramos a évidemment très mal vécu l'humiliation subie dans le derby face à l'Atlético Madrid dans la nuit de vendredi à samedi (3-7). Un duel à sens unique puisqu'il y avait 2-0 à la 8e, 5-0 à la 45e puis 7-1 à la 70e... "C'était un match pour continuer à travailler. On peut perdre de beaucoup de manière mais pas comme ça. Ce fut une première période horrible. L'objectif, c'était de l'effacer de notre tête et au moins gagner la deuxième. C'est ce qu'on a fait même si ça ne suffit pas pour repartir contents. Le résultat est très mauvais", a plaidé le capitaine et défenseur en zone mixte, rapporte AS.