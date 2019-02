Le Real Madrid va vivre un mois de février particulièrement rempli avec notamment le Barça, l'Atlético et bien la Ligue des champions au programme. "On va jouer le Barça qui est leader, on va les retrouver en Coupe et en plus no a le derby en championnat alors qu'ils sont à deux points et qu'on peut les dépasser. Et la semaine suivante, c'est le retour de la Ligue des champions. Le meilleur arrive et, en tant que joueur, ça me plaît", a reconnu Sergio Ramos pour El Hormiguero 3.0.