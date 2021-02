Voilà une nouvelle dont le Real Madrid se serait bien passé au cœur de la période de flottement qu’il traverse actuellement. Les champions d’Espagne vont devoir composer sans leur capitaine Sergio Ramos pendant au moins six semaines. La Cope indique que le chevronné défenseur va se faire opérer du ménisque du genou du gauche et que son retour sur les terrains pourrait donc ne pas avoir lieu avant le mois d’avril.

Sergio Ramos ratera plusieurs rendez-vous importants

L’arrière andalou va manquer de nombreuses échéances importantes de son équipe. Il ne sera pas de la partie lors de la double confrontation contre l’Atalanta Bergame en 8es de finale de la Ligue des Champions. En outre, il manquera le duel retour contre l’Atlético en Liga, qui pourrait être crucial pour le titre de champion.



La défection de Sergio Ramos intervient à un moment où son futur est fortement indécis. En fin de contrat l’été prochain, il n’a pas encore exprimé son désir de rempiler. La tendance serait même à une séparation au regard du désaccord qui existe entre lui et sa direction, et qui porte sur le volet financier.