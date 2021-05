Dominateur pendant toute la rencontre, Chelsea s’est logiquement imposé 2-0 contre le Real Madrid mercredi soir, en demi-finales de C1 et disputera la finale de Ligue des Champions contre Manchester City. Et au Real, l'avenir de Zinedine Zidane au club est désormais en question... Alors, partira, partira pas ? À l’heure actuelle, impossible d'en savoir plus sur le futur de Zizou. Un futur certainement influencé par la suite de la saison, le Real étant encore en course en Liga. Qu'en pense principal intéressé ? Comme souvent, Zidane a préféré éluder. "Mon dernier match européen au Real Madrid ? Je n’ai réfléchi à rien, ce soir c’est juste de la déception pour tout le monde", a estimé ZZ en conférence de presse, mercredi soir après la débâcle face aux Blues.

"On verra plus tard"



"Après, il reste quatre matchs de Liga, on va se reposer et se concentrer sur cela pour aller chercher quelque chose. Le reste, on verra plus tard…", a ajouté Zidane. À quatre journées de la fin, le Real se trouve à égalité avec le Barça, à deux longueurs du leader, l’Atlético de Madrid. Et si Zidane parait sur un titre ?

Zidane : "Continuer à nous battre"