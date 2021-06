La décision de Sergio Ramos de quitter le Real Madrid après 16 ans au sein de la Maison Blanche n'empêchera pas le club d'aller de l'avant comme il l'a toujours fait, même s'il sera étrange pour de nombreux fans de voir l'équipe sans le défenseur, lorsque Carlo Ancelotti nommera son premier onze de départ pour la saison 2021-22.

Marcelo bien placé

Le départ du joueur le plus ancien du club signifiera également un remaniement de la hiérarchie au sein de l'équipe, hiérarchie présidée par Ramos, après avoir été nommé capitaine en 2015 à la suite du départ d'Iker Casillas. Contrairement à de nombreux clubs, le poste de capitaine au Real Madrid est basé sur le temps qu'un joueur a passé au sein du groupe, comme le rappelle AS. Et en supposant qu'Ancelotti a l'intention d'honorer la tradition, cela signifierait que Marcelo récupérerait le brassard.



Le défenseur a rejoint Madrid en 2007 pour un montant de 5,5 millions d'euros depuis Fluminense et a disputé 528 apparitions en 14 saisons et demie au Bernabeu. Cependant, il y a un doute sur le fait que Marcelo, qui a encore un an sur son contrat, restera au club au-delà de l'été car il devrait être le troisième choix d'Ancelotti derrière Ferland Mendy et Miguel Gutiérrez.