Martin Odegaard a encore des doutes sur son avenir au Real Madrid. Les représentants du joueur norvégien ont communiqué ces préoccupations au club la semaine dernière selon Marca, et elles n'ont été clarifiées en aucune façon lors du match contre l'AC Milan dimanche. Dans l'état actuel des choses, Odegaard ne se sent pas bien dans sa situation dans la capitale espagnole. Le joueur voit beaucoup de similitudes avec la position dans laquelle il se trouvait sous Zinedine Zidane, et il pense que Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric et même Fede Valverde commencent la saison devant lui dans l'ordre hiérarchique.

Odegaard toujours inquiet

Le club, quant à lui, a écouté l'agent d'Odegaard et n'a pas l'intention de garder un joueur mécontent. Ils ont ouvert la porte à son départ en janvier et ils feront probablement de même cet été, ce qui signifie que lui et Dani Ceballos pourraient partir avant la fermeture de la fenêtre de transfert. Arsenal garde toujours un œil sur sa situation, car Mikel Arteta veut qu'Odegaard revienne dans son équipe et l'a dit au joueur. Toujours selon la même source, le Real évaluerait son joueur à près de 40M€.