Real Madrid : Quel avenir pour Asensio et Ceballos ?

Si Luka Jovic et Mariano ont déjà été informés qu'ils n'avaient pas d'avenir au club, les choses ne sont pas aussi claires pour le duo espagnol. Tous deux ont encore un an à tirer de leur contrat actuel, mais aucun n'a reçu de proposition de prolongation, selon Marca. Ils ne sont pas les seuls joueurs de Los Blancos dont les contrats expirent le 30 juin 2023, mais il n'y a aucun doute sur le renouvellement de Karim Benzema et Nacho. Ils vont bientôt signer de nouveaux contrats, tandis que Toni Kroos attend de voir comment son corps tient le coup avant de signer une prolongation d'un an.

Focus sur les départs

Marco Asensio a terminé la saison en tant que troisième meilleur buteur du club, tandis que Dani Ceballos a contribué lorsqu'il a surmonté ses problèmes de blessure. Tous deux ont envie de jouer, surtout avec la Coupe du monde au Qatar à l'horizon, mais ils savent que cela ne sera pas facile au Real Madrid. Le club souhaite connaître leurs intentions, car un renouvellement hâtif pourrait causer des problèmes à deux joueurs qui ont un rôle, mais pas une place garantie, dans le onze de départ.