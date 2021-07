Real Madrid : Quand Pérez s'en prenait à Ronaldo et Mourinho

Florentino Pérez doit avoir les oreilles qui sifflent. Mardi, le président du Real Madrid a vu certaines conversations datant de 2006 être dévoilées alors qu'il critiquait Iker Casillas et Raul. Devant cela, le dirigeant a exprimé son désir de possiblement mener une action en justice contre le journal El Confidencial ainsi que le journaliste José Antonio Abellán, considéré comme responsable de la fuite de ces écoutes.

Ce mercredi, El Confidencial en a remis une couche en dévoilant des nouveaux propos remontant à 2012, dans lesquels le président du club merengue s'en prenait à José Mourinho, alors entraîneur, et Cristiano Ronaldo, star de l'équipe.

Ronaldo et Mourinho, des "idiots" selon Pérez

En octubre de 2012, mientras Cristiano inicia su cuarta temporada de blanco, Florentino ya está harto de su comportamiento. Y Mourinho tampoco era de su agrado: "Estos son tíos con un ego terrible, malcriados los dos… Estos son dos anormales" https://t.co/hCuoWxPMuR

En octobre 2012, Pérez aurait ainsi assuré à un interlocuteur : "Il est fou. Ce gars est un idiot, un malade. Vous pensez que ce gars est normal, mais il n'est pas normal, sinon, il ne ferait pas tout ce qu'il fait. La dernière bêtise qu'il a faite, que tout le monde a vue… Pourquoi pensez-vous qu'il ait fait cette bêtise?", a-t-il clamé à propos de Cristiano Ronaldo, sans que le contexte de cette déclaration ne soit précisé. Par ailleurs, José Mourinho en prend aussi pour son grade, au même titre que le latéral Fabio Coentrao."Encore un qui n’a rien dans la tête et Madrid vénère ces gars. En ce moment, il est nul et Mourinho est un idiot… Bon, il est un peu débile. Il conduit sans permis... Cela dit, il a été débordé par la pression et c'est parce qu'il est malade. Mais l'autre s'en fiche s'il est malade", a-t-il prononcé à propos du coach lusitanien et son compatriote.

De quoi faire planer une belle ambiance autour du Real Madrid, désormais dirigé par Carlo Ancelotti, considéré comme le pacificateur par l'ensemble de la presse en Espagne. Le club merengue débutera la saison de Liga dès le 14 août sur la pelouse du Deportivo Alavés.