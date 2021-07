Le milieu de terrain du Real Madrid Luka Modric a parlé à la chaîne de télévision du club dans une brève interview, où il a partagé ses sentiments sur son retour à l'entraînement. Ce sera la 10e saison de Modric avec le Real Madrid, une épopée impressionnante pour un joueur étranger. « Je suis toujours très excité, presque autant que je l'étais lors de ma première journée au Real Madrid. Je suis heureux de revoir mes coéquipiers et j'ai hâte de travailler et de me préparer à aider l'équipe à faire du bon travail », a déclaré le milieu de terrain.

Modric rend hommage à Ancelotti

Carlo Ancelotti est de retour comme entraîneur de l'équipe merengue et il est sans doute l'un des coaches les plus importants de la carrière de Modric. « C'est super de retrouver Ancelotti après ces quelques années, je suis très heureux. C'est un grand entraîneur qui a eu beaucoup de succès lors de son premier mandat ici et j'espère qu'il pourra avoir autant de succès maintenant qu'il est de retour », a expliqué le Croate.