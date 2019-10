Real Madrid: Pourquoi Casemiro est devenu milieu défensif

Casemiro est aujourd’hui un milieu de terrain défensif reconnu, sans doute un des meilleurs du moment. Pourtant, l’international brésilien n’a pas toujours évolué à ce poste. Tout a débuté lors d’une détection pour le club de Sao Paulo. "Je suis arrivé à 12 ou 13 ans et sur les 300 joueurs, ils en prenaient 50. Je me suis présenté comme un attaquant", a expliqué, pour Universo Valdano, le Madrilène qui évoluait à cette époque en numéro 9.

Mais il a rapidement compris que ce serait très compliqué… "Quand l’entraîneur a demandé qui jouait gardien, trois ont levé la main, quand il a posé la question pour les attaquants, 40 ont levé la main et je me suis dit: «Je ne suis pas attaquant, il y a trop de concurrence». C’était la même chose avec les milieux et je me suis dit la même chose. Mais pour les milieux défensifs, il n’y avait que 7 ou 8 personnes et j’ai dit: «Je suis milieu défensif». Et tout a commencé comme ça". Inutile de préciser qu’il ne regrette pas ce choix…