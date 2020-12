Real Madrid : Pour Zidane, l'Atlético est favori pour gagner la Liga

Prié de dire s'il considérait l'Atletico comme le favori, Zidane a réponduc: "oui, assurément". "Ils le prouvent avec ce qu'ils font, ils gagnent... Ça a toujours été une équipe compétitive et aujourd'hui ils sont premiers", a résumé "ZZ". L'Atlético Madrid, qui vient de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions (comme le Real) grâce à son succès 2-0 à Salzbourg mercredi, est la seule équipe encore invaincue en Liga. "On connaît l'adversaire, on connaît la situation. Demain (samedi), je le vois comme une nouvelle chance de montrer ce qu'on vaut comme équipe et de faire un bon match comme celui de l'autre jour", lors de la victoire 2-0 face au Borussia Mönchengladbach en C1, a précisé "Zizou". "Comme toujours, ici, on parle tout le temps de +finales+. Il n'y a que ça ici (au Real), des +finales+", a-t-il renchéri.

Pour ce nouveau match important pour l'avenir du Real (4e) en Liga, le technicien français pourra compter sur Dani Carvajal et Fede Valverde: l'arrière gauche espagnol (blessure musculaire à la jambe droite fin novembre) et le milieu de terrain uruguayen (fissure du tibia de la jambe droite le 8 novembre) se sont entraînés normalement vendredi et feront partie du groupe pour le derby contre l'Atlético, a annoncé Zidane. Après avoir été décimé par les blessures en début de saison, le Real Madrid ne déplore plus qu'un seul joueur convalescent: l'avant-centre serbe Luka Jovic, victime d'une tendinite aux adducteurs de la jambe droite, qui devrait être indisponible jusqu'à la fin de l'année civile.