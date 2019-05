Real Madrid: Pour Zidane, Bale représente le passé

Si la fin de l'aventure de Gareth Bale se précise jour après jour du côté du Real Madrid, la déclaration de Zinedine Zidane à l'issue de la défaite des Merengue, ce dimanche face au Betis Seville (0-2), s'est voulue on ne peut plus claire. Bale ne fait plus partie de ses plans.

"Je suis désolé qu'il n'ait pas pu jouer aujourd'hui. Mais lorsque je considère qu'un joueur n'a pas sa place dans l'équipe, je dois faire ce qu'il faut pour que tout fonctionne pour le mieux. Personne ne peut changer ce que Bale a fait pour le club, mais en tant qu'entraîneur, je dois vivre dans le présent. J'ai compté sur d'autres joueurs ces dernières semaines et si j'avais eu droit à un quatrième changement aujourd'hui, je ne l'aurais pas fait entrer."

Gareth Bale aura certainement reçu le message.