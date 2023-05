Real Madrid: pour Vinicius, "l'Espagne est connue comme un pays raciste"

Ce dimanche soir contre Valence, Vinicius Junior a de nouveau été la cible de cris racistes. Sur la pelouse de Valence, le Madrilène a été pris à partie par des supporters après une altercation entre joueurs. Triste de ce nouveau constat, le joueur du Real Madrid a pris la parole sur son compte Instagram.

"Le racisme est normal en Liga"

"Ce qu'ont gagné les racistes, c'est mon expulsion. Ce n'est pas du football, c'est de la Liga", a commencé le Brésilien en Story Instagram, en reprenant le slogan de la Liga. "Ce n'était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. La ligue pense que c'est normal, la fédération pense aussi que c'est normal et les adversaires l'encouragent", a-t-il poursuivi. "Je le regrette beaucoup. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi est aujourd'hui le domaine des racistes. Une belle nation, qui m'a accueilli et que j'aime, mais qui a accepté d'exporter l'image d'un pays raciste dans le monde entier. Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d'accord, mais aujourd'hui, au Brésil, l'Espagne est connue comme un pays de racistes. Et, malheureusement, pour tout ce qui se passe chaque semaine, je n'ai aucun moyen de le défendre. Je suis d'accord. Mais je suis fort et j'irai jusqu'au bout contre les racistes. Même si c'est loin d'ici." Des paroles fortes qui alertent alors que Vinicius a été à plusieurs reprises la cible de cris raciste cette saison en Liga.