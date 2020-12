Real Madrid : Pour Hazard, Zidane ne veut pas se précipiter

Le Real Madrid, qui restait sur une série de 6 victoires consécutives toutes compétitions confondues, a connu un coup d'arrêt, mercredi soir sur la pelouse d'Elche (1-1). De fait, le club madrilène a laissé la tête du championnat à l'Atlético, qui s'était imposé plus tôt face à Getafe (1-0). Lors de la rencontre face au promu, on a pu assister au retour d'un certain Hazard sur le terrain. Il s'était pour rappel blessé face au Deportivo Alavés au niveau de la cuisse et n'avait pas joué depuis le 28 novembre dernier. Entré en jeu à la 77ème minute de jeu à la place de Lucas Vazquez, le Belge n'a pas eu d'impact sur la fin, ne possédant souvent le ballon que face à un mur de joueurs adverses.





"Il a besoin de temps et de matchs"

En conférence de presse, Zinédine Zidane n'a pas voulu mettre de pression à son joueur. N’ayant joué que 29 matchs en 18 mois, Hazard ne rassure pas forcément les supporters du Real Madrid et il est fort possible que le coach ne désire pas le presser, afin de limiter les risques d'une possible rechute., a-t-il expliqué aux journalistes. Dès samedi, le Real Madrid affrontera le Celta Vigo (huitième, invaincu depuis 6 matchs) pour un match qui pourrait voir Hazard reprendre peu à peu ses sensations. Rodrygo étant blessé pour les trois prochains mois, le natif de la Louvière doit maintenant démontrer sa valeur dans une saison bien particulière.