Real Madrid : Pour Ancelotti, Benzema est le meilleur attaquant du monde

Camavinga doit apprendre de Modric, Kroos et Casemiro

Carlo Ancelotti est définitivement sous le charme de Karim Benzema. Meilleur buteur de Liga avec 15 réalisations au compteur après 18 matchs, l'ancien élément de l'OL ne cesse de performer sous le maillot du Real Madrid, comme il l'a démontré mercredi soir à San Mamés avec un doublé décisif contre l'Athletic Bilbao (1-2). Ovationné par les supporters locaux, Benzema a reçu les éloges de son entraîneur, dans les colonnes de AS. Est-il actuellement le meilleur attaquant du monde ? Aux yeux du technicien italien, la réponse est claire :. On vient de le voir encore lors du match contre l'Athletic, avec deux buts en très peu de temps. Il est dans une forme spectaculaire", a expliqué Ancelotti.Autre thème évoqué par le triple vainqueur de la Ligue des Champions en tant que coach, l'intégration d'Eduardo Camavinga au Real Madrid. Recruté l'été dernier contre la somme de 40 millions d'euros (bonus compris), l'ancien milieu de terrain de Rennes âgé de 19 a été titulaire face à Bilbao mais ne dispose pas d'un temps de jeu conséquent, la faute à une concurrence très forte avec la présence du trio Modric-Casemiro-Kroos. "Ces jeunes, comme Camavinga, Valverde et d'autres, doivent savoir qui ils ont devant eux: Modric, Kroos et Casemiro. Ils sont en compétition avec les meilleurs au monde et ils doivent évaluer et comprendre qu'à l'avenir ce seront eux qui y joueront.Chaque jour qu'il s'entraîne avec Modric, Kroos ou Casemiro, c'est un master pour Camavinga. Je suis sûr qu'il apprend plus de ce qu'il voit ses coéquipiers faire à l'entraînement que de ce que je lui dis!", a noté le natif de Reggiolo.