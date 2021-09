Real Madrid : Pour Ancelotti, Benzema est candidat au Ballon d'Or

Ancelotti n'est pas heureux de la mauvaise période du Barça

Je regarde les matchs, j'aime le football, je ne suis pas content si une équipe passe un mauvais moment. Je regarde, je fais une évaluation et je me concentre sur mon équipe, j'aime le football et tous les matchs et rien d'autre. Je ne suis pas content si les choses ne se passent pas bien pour une équipe, Barcelone ou n'importe qui d'autre", a jugé Ancelotti.

En 6 matchs de Liga depuis l'entame de la saison, Karim Benzema a inscrit 8 buts et délivré 7 passes décisives. Des statistiques que même Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n'ont pu égaler lors d'un début d'exercice en Espagne. De fait, l'attaquant et capitaine du Real Madrid a été placé comme un possible candidat au Ballon d'Or par la presse madrilène durant la semaine. Avant le match du Real Madrid face à Villarreal, samedi en Liga (21 heures), Carlo Ancelotti a été sondé sur le thème et l'entraîneur italien du club merengue s'est montré assez catégorique., a-t-il indiqué.Si Benzema a été nommé à neuf reprises durant sa carrière pour la prestigieuse récompense individuelle, il ne part pas favori à la victoire finale en cette année 2021. Les noms les plus souvent cités sont ceux de Lionel Messi, Jorginho, N'Golo Kanté ou encore Robert Lewandowski. Autre thème évoqué par Ancelotti, la période compliquée vécue par le FC Barcelone, qui a encore perdu deux points jeudi soir lors de son déplacement à Cadix (0-0). Désormais situé à 7 unités du Real, qui est leader, le club catalan semble déjà distancé. Mais pour le natif de Reggiolo, il n'y a pas de quoi se réjouir. "