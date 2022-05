Real Madrid : plusieurs adieux lors du dernier match

Selon Mundo Deportivo, cette soirée sera marquée par des adieux. Plusieurs joueurs madrilènes devraient faire leurs dernières apparitions sous le maillot du club historique de la capitale espagnole. Gareth Bale et Isco quitteront tous deux le club cet été à l'expiration de leur contrat, tandis que Marcelo pourrait les rejoindre.

Des adieux prévus au Real

Il y a aussi Marco Asensio, Dani Ceballos et Mariano Diaz, qui pourraient également quitter le club cet été. Madrid espère réaliser une performance convaincante afin d'aborder la finale de la Ligue des Champions contre Liverpool, le 28 mai à Paris, avec une bonne dynamique. Et le Betis n'est pas dupe. Il est en passe de terminer cinquième de la Liga pour la deuxième saison consécutive et a remporté la Copa del Rey le mois dernier. Les Andalous auront à cœur de terminer la saison sur une bonne note.