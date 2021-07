Real Madrid : Pérez a aussi insulté Figo et Guti

Les journalistes d'El Confidencial ne vont sans doute jamais partir en vacances avec Florentino Pérez. L'actuel président du Real Madrid a déjà évoqué la possibilité de mener une action en justice contre le journal après les écoutes de ses conversations à propos de Raul et Iker Casillas, qualifiés d' "escroqueries". Hier, jeudi, des conversations ont été dévoilées et dans celles-ci, Pérez s'en prenait à Cristiano Ronaldo et José Mourinho. Ce vendredi, nouvel épisode et deux nouvelles cibles : Luis Figo et Guti. Dans un enregistrement datant de 2006, pour le premier joueur, le Ballon d'Or 2000 a été copieusement insulté. "Figo est celui qui b... l'équipe. Le meilleur a été Zidane, sans aucun doute. Figo a été un fils de p..., comme Raúl. Les deux les plus mauvais ont été Figo et Raúl", clamait alors Pérez.

Adoré par les supporters du Real, Guti est qualifié de "crétin"

Jouissant d'un amour très important de la part des supporters du Real Madrid, sans doute lié au fait qu'il a passé quatorze ans chez les Merengue des équipes de jeunes à l'équipe première, Guti a lui aussi eu droit à des critiques acerbes."Guti est un âne, il est comme une chèvre, il est le pire ennemi de lui-même. Il est bien utilisé par la Ser (une radio espagnole) qui voulait embaucher un crétin. C’est un crétin. Et la Cope (également une radio espagnole), c’est pareil, il les laissera en plan, il n’ira pas", disait Pérez. Ce dernier aurait mal vécu le fait de voir le contrat de Guti être prolongé par Ramon Calderon, son prédécesseur au poste de président du Real.