La nouvelle de l'absence de Marcelo pour le match inaugural du Real Madrid face à Alaves est un coup dur pour l'entraîneur Carlo Ancelotti, qui était déjà privé de Ferland Mendy, lequel n'a pas encore repris l'entraînement suite à la blessure qu'il a subie en demi-finale de Ligue des Champions la saison dernière. L'Italien a admis que la charge de travail à l'entraînement ces dernières semaines avait peut-être contribué à ce que Marcelo soit sur la touche, mais reste content du travail effectué cet été.

Ancelotti admiratif de Gutierrez

"Nous avons parlé avec les joueurs et nous avons eu une pré-saison intense", a déclaré Ancelotti lors de sa conférence de presse vendredi. "Ça s'est bien passé, nous récupérons des joueurs importants. Nous avons eu un problème avec Marcelo, mais nous espérons pouvoir le résoudre bientôt." Dans chaque crise, bien sûr, il y a des opportunités et le jeune Miguel Gutierrez veut saisir la sienne. Le défenseur a impressionné lors d'apparitions limitées la saison dernière, lui dont Ancelotti a fait l'éloge vendredi. "Miguel est un arrière latéral talentueux, qui a déjà joué des matchs et n'aura aucun problème à jouer pour le Real Madrid", a louangé l'Italien.