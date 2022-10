Real Madrid - Pas de Benzema face à Séville

Une "fatigue musculaire au quadriceps de la jambe gauche a été détectée" lors d'un examen médical passé par l'attaquant français, sacré Ballon d'or lundi à Paris. Le club madrilène n'a pas précisé la durée de l'absence de l'international français, qui intervient à moins d'un mois du Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre), ajoutant qu'il est "en attente de l'évolution" de la blessure. Selon la presse espagnole, le Français avait écourté une séance d'entraînement vendredi en raison d'une gêne à une cuisse. Reparti à Madrid dès la fin de la cérémonie du Ballon d'Or, Benzema avait marqué un but mercredi lors de victoire en championnat contre Elche (3-0).

Au début de la saison, l'attaquant avait déjà manqué un mois de compétition à cause d'une blessure à la cuisse droite contractée au cours du match de Ligue des champions contre le Celtic Glasgow le 6 septembre. Karim Benzema est devenu lundi, à 34 ans, le premier Français à remporter le Ballon d'Or depuis Zinédine Zidane en 1998. Cette récompense vient couronner une saison 2021-2022 avec le Real lors de laquelle il a quasiment tout gagné: Ligue des champions et Championnat d'Espagne en club, Ligue des nations en sélection, ainsi que les titres de meilleur buteur et joueur d'Espagne en 2021-2022.