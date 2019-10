Real Madrid: Nouvelle polémique pour Bale

Sur le flanc mais présent en tribunes, mercredi, pour la rencontre de Liga face à Leganes, Gareth Bale a quitté Santiago Bernabeu avant la fin du match, manquant du même coup le dernier but de Luka Jovic.

Le suspense n’était certes plus de mise puisque le Real Madrid l’a finalement emporté 5-0 mais ce départ précipité ne manque pas de faire réagir dans la capitale espagnole et ce d’autant plus que certaines rumeurs insistantes évoquaient récemment son probable départ vers la Chine lors du prochain mercato hivernal.

L'ancien joueur de Tottenham est parti à la 82ème minute et ce alors que le règlement du Real Madrid interdit à un joueur non-convoqué dans le groupe de quitter le stade avant la 80ème minute. S’il évitera donc l’amende, le Gallois en est quitte pour une nouvelle polémique.