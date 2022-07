Nacho Fernandez fait partie du groupe de joueurs qui ont repris le travail à Valdebebas alors que les Blancos ont commencé leur programme de pré-saison à Madrid. La saison 2021-22 a été marquée par un retour à la domination nationale et continentale, Carlo Ancelotti ayant réalisé un doublé (Liga et Ligue des Champions). Cependant, malgré son succès en fin de saison dernière, le club n'est pas resté immobile ces dernières semaines avec des renforts clés apportés à l'équipe.

Le Real veut encore tout rafler

Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouameni sont arrivés, alors que des joueurs de longue date de l'effectif ont quitté la capitale espagnole. Les nouveaux visages renforceront les options d'Ancelotti, et Nacho veut que ses coéquipiers soient opérationnels dès le mois prochain. "Bonjour Madridistas. Nous sommes de retour au travail et à la maison, a déclaré ce dernier dans une interview accordée aux médias du Real Madrid. Nous voulons vraiment faire une autre saison pleine de titres et de grands moments." À son retour des États-Unis, le Real Madrid affrontera l'Eintracht Francfort en finale de la Supercoupe d'Europe le 10 août à Helsinki, avant de commencer sa campagne de championnat à Almeria quatre jours plus tard.