Real Madrid: Mourinho encense Benzema

Invité à analyser la défaite du Real Madrid face à Barcelone, samedi (0-1), José Mourinho a souligné l’apport de Karim Benzema, invitant ses coéquipiers à s’inspirer du Français, qui en fait plus depuis l’absence de Cristiano Ronaldo.

"Le Real Madrid a perdu un joueur comme Cristiano Ronaldo qui marquait 30, 40 et parfois 50 buts par saison. Il faut une approche différente. Quand vous n’avez plus ce joueur à 30, 40, 50 buts par an, il faut que quelqu’un marque. Tout le monde doit en faire un peu plus. Benzema le fait, lui, a ainsi expliqué l’ancien entraîneur madrilène au micro de beIN SPORTS International. Il marque plus de buts qu’avant, il travaille mieux qu’avant, il a l’air physiquement plus fort qu’avant. Peut-être pas sur ce match, mais il a beaucoup joué avant. En revanche, les autres joueurs et surtout ceux qui jouent sur les ailes, eux ne marquent pas assez."