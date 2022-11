Carlo Ancelotti connait un deuxième passage très réussi du côté du Real Madrid. Mais, celui-ci pourrait ne pas durer trop longtemps. Le coach italien a souvent sous-entendu qu’il pourrait prendre sa retraite prochainement. Sa direction l’a pris au mot et elle commence à lui chercher activement un remplaçant.

Mourinho de retour au Real ?

Selon une information révélée par La Reppublica, Florentino Pérez veut ramener à Bernabéu un autre coach avec qui il a déjà eu la possibilité de travailler. Sa préférence va vers José Mourinho. Il lui voue une grande estime et il le juge capable de reprendre le navire merengue. Il avait d’ailleurs tenté de l’embaucher en 2021 mais le Special One a préféré répondre favorablement à l’appel de l'AS Rome.



« Mou » est toujours sous contrat avec le club italien. Cela étant, il est possible qu’il ne reste pas très longtemps dans la "Cité Eternelle." Après avoir remporté la Ligue Europa Conférence, il a pris du pouvoir au sein de la Louve. A présent, il se montre exigeant au niveau des moyens qu’il veut à sa disposition. L’été prochain, s’il n’obtient pas les renforts qu’il demande, le Portugais pourrait abandonner ses fonctions.