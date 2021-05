Real Madrid : Modric refuse d’abdiquer

La star du Real Madrid, Luka Modric, n'abandonne pas l'idée d'une éventuelle victoire en Liga, malgré le match nul des champions en titre à domicile contre Séville (2-2), dimanche soir. Le titre n'est plus entre les mains du Real, qui a été tenu en échec par une équipe de Séville très coriace lors d'un match passionnant à l'Estadio Alfredo Di Stefano.

"Le titre est encore possible"

La frappe de Toni Kroos déviée par son coéquipier Eden Hazard en toute fin de match a sauvé un point pour le club merengue, qui reste à deux longueurs de l'Atletico Madrid, leader à trois journées de la fin. Modric, cependant, a insisté sur le fait que le Real ne devait pas perdre la foi, malgré la situation en Liga et la récente élimination en demi-finale de la Ligue des Champions aux mains de Chelsea. "Nous espérions que ce serait entre nos mains, mais maintenant ce ne sera plus comme ça", a déclaré Modric après le match, dans des propos relayés par Marca. "Nous devons nous concentrer sur notre jeu, pas sur les autres et essayer de gagner les trois rencontres qu'il nous reste. Toutes les équipes perdent des points. Nous devons continuer à y croire." Zinedine Zidane sera certainement d'accord.