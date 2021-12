Le Real Madrid s'apprête à récompenser Luka Modric par un nouveau contrat. Modric a maintenant 36 ans et il devrait ralentir, mais le Croate continue de défier les lois du vieillissement. Il a déjà fait 17 apparitions toutes compétitions confondues, et malgré le peu de repos dont il bénéficie dans un calendrier chargé, Modric continue de produire des performances de classe mondiale semaine après semaine.

Modric sera prolongé au Real Madrid

Sa récompense ? Il semble que ce soit une nouvelle prolongation de contrat, le Real Madrid souhaitant le garder au-delà de cette saison. Modric, qui est au Real depuis 2012, est en fin de contrat à la fin de cette saison, mais selon Fabrizio Romano, le club veut prolonger son contrat jusqu'à la saison 2022/23. De plus, les pourparlers seraient en cours depuis des mois, le joueur et le club souhaitant conclure un accord rapidement. Les supporters du Real Madrid seront sans doute ravis de cette nouvelle.