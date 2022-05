Le niveau de performances que Luka Modric a montré tout au long de la saison a une fois de plus été la principale raison pour laquelle l'ancien Ballon d'Or a prolongé son séjour à Madrid. Le désir des dirigeants du Real Madrid était clair et, comme l'a annoncé MARCA, ce n'était qu'une question de temps. Les deux parties souhaitaient prolonger l'accord et une seule conversation a suffi à Modric pour compléter ce qui sera sa onzième saison au club.

Modric prolonge d'un an

Comme pour son dernier renouvellement, le nouvel accord sera d'une saison, sans augmentation ni diminution de salaire. Le milieu de terrain n'a pas fermé la porte à la possibilité de jouer d'autres saisons au-delà de la prochaine, comme il l'a reconnu lors de la remise du prix MARCA Leyenda il y a quinze jours. L'idée que les dirigeants du Real Madrid ont en tête est de trouver une place pour le Croate au sein de l'effectif, mais tant qu'il continuera à montrer ce niveau, sa place sera sur le terrain.