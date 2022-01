Luka Modric a été l'auteur de la meilleure performance du match à Riyadh, son but face à l'Athletic Bilbao ayant propulsé l'équipe de Carlo Ancelotti vers le titre de Supercoupe d'Espagne 2021/22. Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a d'ailleurs affirmé que le Croate pourrait remporter un nouveau Ballon d'Or en 2022. Le joueur de 36 ans a signé une prolongation d'un an au stade Santiago Bernabéu l'été dernier et les négociations progressent pour un nouvel accord de renouvellement à Madrid.



Modric pas pressé pour son contrat



Cependant, aucune solution n'a encore été trouvée entre les représentants de Modric et la hiérarchie des Los Blancos, mais l'ancien joueur de Tottenham n'est pas inquiet. "J'ai une bonne relation avec le club et cela va continuer comme ça", a glissé le Croate selon les rapports de AS. "Je suis sûr que nous allons trouver un accord et faire ce qui est le mieux pour les deux parties."