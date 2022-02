Real Madrid : Modric continuera-t-il ?

Cet été sera un grand moment pour le Real Madrid, selon Mundo Deportivo. Les géants espagnols veulent faire venir Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain et Erling Haaland du Borussia Dortmund, et ils sont également sur le point de dire adieu à des joueurs libres comme Marcelo, Gareth Bale et Isco. Cela permettra de libérer près de 60 millions d'euros sur la masse salariale du club.

Le Real va libérer une fortune

Il y a aussi la petite question de l'avenir de Luka Modric. Le meneur de jeu croate a renouvelé son contrat pour une année supplémentaire en mai 2021, juste après la fin de la saison 2020/21. Madrid ne propose pas de contrats pluriannuels aux joueurs de plus de 30 ans, raison pour laquelle Sergio Ramos est parti au Paris Saint-Germain l'été dernier. Modric aura 37 ans le 9 septembre et a été superbe pour Los Blancos depuis son arrivée au Santiago Bernabeu à l'été 2012, en provenance de Tottenham. Il a même remporté le Ballon d'Or en 2018, brisant ainsi le duopole formé par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.