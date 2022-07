Le prochain Clasico opposera une poignée de nouvelles recrues, dont Robert Lewandowski et Aurélien Tchouameni, et c'est une perspective intrigante. Le milieu de terrain vétéran Luka Modric fait lui partie du mobilier du Real Madrid. Parmi les professionnels chevronnés du club merengue, l'une des grandes questions concerne la tentative du Real de conserver ses titres cette saison est de savoir s'il aura la faim nécessaire pour y parvenir.

Le Real a toujours faim

Modric s'est confié sur cette idée en s'adressant à Sport. "Quand on gagne, cela ne veut pas dire qu'on peut se détendre et être déjà satisfait. Au contraire, quand vous avez ce sentiment de victoire, vous en voulez encore plus. Vous voulez ressentir cette sensation à nouveau et ce sont les choses qui me poussent à aller de l'avant." Sur un plan plus personnel, Modric a souligné qu'il était à l'endroit idéal pour faire son travail. "J'aime le football. J'aime ce que je fais, je suis très heureux au Real Madrid, je suis dans la meilleure équipe du monde, j'ai tout ce qu'un joueur peut demander et ce sont des choses que j'aime, elles me poussent à continuer."