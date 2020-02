Le 1er mars prochain, le Real Madrid et le FC Barcelone se retrouvent pour un nouveau face à face en Liga, deux mois après s’être affrontés au Camp Nou (0-0). Une rencontre capitale pour le titre et que Ferland Mendy, le défenseur français de l’équipe merengue, risque de ne pas disputer. L’ancien Lyonnais est sous le coup d’une suspension en cas de nouveau carton jaune pris. Et vu qu’il ne reste que deux matchs avant ce fameux rendez-vous, il y a un sérieux risque pour qu’il soit indisponible face aux Blaugrana.



Ferland Mendy compte quatre biscottes dans le championnat espagnol. Pour être sûr d'être de la partie lors de l’opposition contre les Catalans, l’international français pourrait être tenté de forcer sa suspension ce dimanche en récoltant un avertissement face au Celta Vigo. Ainsi, il manquera le match qui suit contre Levante, et revenir pour le Clasico à Santiago Bernabeu. Ce genre de combine est courant en Liga, et ça ne sera donc guère une surprise de voir le latéral français commettre expressément une faute ce week-end.