Real Madrid: Mauvaise surprise pour Casemiro...

Elément essentiel du Real Madrid de Zinedine Zidane, Casemiro était logiquement titulaire samedi soir, lors du choc de la 7e journée de Liga entre les Merengues et l'Atlético de Madrid sur la pelouse du Wanda Metropolitano (0-0). Et outre la déception de n'avoir pas réussi à s'imposer dans l'antre d'un rival, le milieu de terrain brésilien a passé une bien mauvaise soirée.

Et pour cause, d'après le quotidien As, l'intéressé a appris, une fois la fin du match, que son domicile avait été cambriolé en son absence, alors que des membres de sa famille étaient eux bien présents. Casemiro a donc quitté le stade sous escorte policière pour retourner auprès des siens avant de porter plainte.